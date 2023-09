Die Fleck GmbH hat sich im Bereich Produktmanagement/Anwendungstechnik personell verstärkt. Die diplomierte Bauingenieurin (FH) Britta Rugulies wird in ihrer neuen Position eine Vielzahl an Aufgaben im Rahmen der Produktentwicklung übernehmen und als Ansprechpartnerin für Kund*innen und Kolleg*innen in anwendungstechnischen Fragen zur Verfügung stehen. Mit ihrer Zusatzqualifikation als Fachkauffrau für Marketing (IHK) unterstützt die 52-Jährige zukünftig auch den Senior Produktmanager von Fleck, Peter Nowack.

(bt)