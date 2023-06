Um Punkt 15 Uhr wurde am 31. Mai 2023 der Startschuss für das neue, energieeffiziente Green Building der Marke Forstner (Teil der Cidan Machinery Austria GmbH) gegeben, das eine Nachhaltigkeitszertifizierung der ÖGNI (DGNB) in Gold erhalten wird.

Auf einer Grundstücksfläche von 2.633 m² wird in den kommenden zehn Monaten ein Gebäude errichtet, das Platz für rund 1.400 m² Produktionsfläche, 500 m² Büro- und Sozialräume sowie 30 PKW-Stellplätze bieten wird. Ein zentraler Bestandteil des neuen Gebäudes wird ein großer, multifunktionaler Showroom sein: "Wir möchten unseren Kunden etwas Besonderes bieten – einen lebendigen Raum, in dem wir nicht nur innovative Maschinen- und Softwarelösungen von Cidan, Forstner, Thalmann und nuIT präsentieren, sondern auch ein inspirierendes, interaktives Umfeld für blechbearbeitende Unternehmen schaffen", gibt Raphael Büchel, Verkaufsleiter der Cidan Machinery Group, erste Einblicke in das Neubauprojekt.

(bt)