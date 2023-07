Führungswechsel bei der Erlus AG

Bewegte Jahre

Peter Hoffmann zeigt sich dankbar: "Ich habe bei Erlus spannende und oft sehr anspruchsvolle Herausforderungen bewältigt, aber auch viele Freunde gewonnen." Als Unternehmensberater kam er 1994 zu Erlus, ab 1997 wurde er fest angestellter Mitarbeiter. Nach verschiedenen Leitungsfunktionen in der IT, im Controlling sowie im Finanz- und Rechnungswesen wurde Hoffmann nach dem tragischen Tod von Dominik Brunner im Jahr 2009 in den Vorstand berufen und verantwortete zunächst den kaufmännischen Bereich. Im September 2011 übernahm Peter Hoffmann das Vorstandsressort Marketing und Vertrieb, ab 2013 auch das Ressort Technik und führte das Unternehmen zehn Jahre als alleiniger Vorstand. Peter Hoffmann betont: "Diese erfolgreichen Jahre in schwierigen Zeiten wären ohne die wunderbaren Menschen bei Erlus nicht möglich gewesen. Ihnen gelten mein besonderer Dank und mein Respekt für die geleistete Arbeit."

Peter Hoffmann bleibt der Erlus AG weiter verbunden. Es ist geplant, dass er in den Aufsichtsrat berufen wird.

(bt)