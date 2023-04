Qualität rückt immer stärker in den Fokus

Der Großteil der 2022 deklarierten Sanierungen und Neubauten entfällt auf die Kategorie Mehrfamilienhäuser: 172 großvolumige Wohngebäude mit einer Fläche von mehr als einer halben Million Quadratmeter Bruttogeschoßfläche wurden nach dem klimaaktiv Gebäudestandard qualitätsgeprüft.

Aber auch innerhalb des Gütesiegels zeigt sich der Zug zur Qualität. Den klimaaktiv Gold Standard, die höchste Qualitätsstufe in der klimaaktiv Bewertung, erreichten mit Ende 2022 fast die Hälfte (44 Prozent) aller klimaaktiv Gebäude bezogen auf die Gebäudefläche. Insgesamt wurden bisher 550 Gebäude mit einer Bruttogeschoßfläche von mehr als 1,69 Millionen Quadratmeter in dieser Qualitätsstufe deklariert. Ebenso markant ist der Anstieg in der Qualitätsstufe Silber, wo es 2022 eine Steigerung von 37 Prozent gab.