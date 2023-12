Georg Feith, Geschäftsführer der CAG Holding, ist seit 15. November 2023 in Personalunion in die Geschäftsführung der Neuman Aluminium Gruppe eingetreten. Er bekleidet dort die Funktion des CEO der Unternehmensgruppe. Feith ist seit 30 Jahren in verschiedenen Funktionen für Unternehmen im Besitz von Dr. Cornelius Grupp tätig. „Ich freue mich sehr, dass Georg Feith nach seinen erfolgreich abgeschlossenen Aufgaben bei Glanzstoff Industries und Stoelzle Glass Group wieder zu Neuman Aluminium zurückkehrt“, sagt Dr. Cornelius Grupp über die Besetzung.

Die Neuman Aluminium Gruppe ist auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Aluminiumkomponenten spezialisiert. Das Familienunternehmen mit Sitz in Marktl/Lilienfeld produziert an acht Standorten in Europa, Nordamerika und Asien und beliefert diverse Industriezweige, unter anderem die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Elektrotechnik- und Sicherheitstechnikbranche sowie die Verpackungsindustrie. Die Neuman Aluminium Gruppe ist Teil der CAG Holding. (gw)