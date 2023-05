"Fast Fashion" - der Textil-Tsunami

Kleidung und Textilien stellen eine der Hauptquellen für die globale Verschmutzung durch Mikroplastik dar. Weltweit gelangen jährlich mehr als eine halbe Million Tonnen Mikroplastikfasern über Waschmaschinenabwässer in die Ozeane. Dies ist mehr als ein Drittel (35 Prozent) des gesamten Mikroplastiks in der Umwelt.

Wenn nicht eingegriffen wird, wird die derzeitige weltweite Verschmutzung durch Mikroplastik in den kommenden Jahrzehnten dramatisch ansteigen. Jüngste Untersuchungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigen, dass sich die Menge an Plastikmüll aus Kleidung und anderen Textilien bis 2050 verdoppeln wird.

"Die Filterung von Mikroplastik aus Waschmaschinenabwässern ist ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Deshalb möchten wir CleanR dabei helfen, unser innovatives Mikroplastik-Edelstahlgewebe und unser Netzwerk von globalen Produktions und Vertriebszentren zu nutzen", so Stephan Kufferath, Vorstand der GKD-Gruppe.

Mehrere Länder planen Vorschriften, um den Fluss von Kunststoff-Mikrofasern aus Waschmaschinen in die Gewässer einzudämmen. Frankreich etwa will ab 2025 vorschreiben, dass alle neuen Waschmaschinen, mit einem Mikroplastik-Filter ausgestattet sein müssen. Auch in Großbritannien, den USA und Kanada wird an ähnlichen Vorschlägen gearbeitet. [gr]