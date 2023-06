Lösungen für jeden Bedarf

Ausgerichtet auf die verschiedenen Anforderungen von Spenglern, Dachdeckern und Architekten bietet das stetig wachsende Grömo-Portfolio innovative Lösungen für jeden Bedarf: diverse Flachdach-Wasserfangkästen, Muffen, Stutzen, Abzweige und zahlreiche weitere Dachentwässerungskomponenten. Die Produkte punkten mit funktionalem Nutzen, mit ausgeklügelten Details und durch ihre Ästhetik.

Kreativität und Erfindungsreichtum gepaart mit Kompetenz haben den nun schon seit 135 Jahren andauernden Erfolg von Grömo bis heute mitbestimmt. Dazu beigetragen hat vor allem auch die vorausschauende Investition in eine vollautomatisierte Produktion am Firmensitz in Marktoberdorf, die hohe Lieferfähigkeit und Flexibilität garantiert.

Den kommenden Jahren begegnet der Dachentwässerungsspezialist weiterhin mit Zuversicht. „Mit Hilfe unserer engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir die wachsenden Herausforderungen der Zukunft stemmen und so mit Weitblick dem Regen immer einen Schritt voraus sein“, sagt Henning Klempp.

