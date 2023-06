Grüne Ziegelproduktion bei Wienerberger

Elektroofen zur Ziegelproduktion

Nach langjähriger Zusammenarbeit mit dem AIT Austrian Institute of Technology startet nun das NEFI-Projekt "GreenBricks“, das vom Klima- und Energiefonds im Rahmen der FTI-Initiative "Vorzeigeregion Energie“ gefördert wird, Wienerberger kommt für den Großteil des Investments auf. Damit geht der Ziegelhersteller bahnbrechende neue Wege in der Dekarbonisierung seiner Herstellungsprozesse. Der weltweit größte industrielle Elektroofen zur Ziegelproduktion, neue Tonmischungen und weitere Maßnahmen werden am Standort bereits kommendes Jahr zu einer Reduktion der CO2-Emissionen um etwa 90 Prozent führen. Zudem werden 30 Prozent weniger Energie für die Produktion benötigt – 100 Prozent Ökostrom kommt dabei zum Einsatz.

Um die industrielle Herstellung von Ziegeln weitestgehend von der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu befreien, verfolgt "GreenBricks“ mehrere Ziele. Dazu zählt die ganzheitliche Optimierung des Herstellungsprozesses anhand neuer Technologien. Ein wesentlicher Schritt hin zur Klimaneutralität ist der Abbau des gasbefeuerten Brenners und dessen Ersatz durch einen modernen, elektrisch befeuerten Hochtemperaturofen. Ein digitaler Zwilling des Trockner-Brenner-Wärmepumpen Wärmeverbundes ist ein zusätzliches Tool, das von den Expert*innen des Center for Energy am AIT Austrian Institute of Technology entwickelt wurde. Damit können Berechnungen rund um den neuen Elektroofen digital simuliert und Prozesse im Sinne des Klimaschutzes laufend optimiert werden. Darüber hinaus werden derzeit neue Tonmischungen mit einem minimalen CO2-Fußabdruck unter Berücksichtigung standortspezifischer Produkt- und Ton-Eigenschaften sowie industrieller Produktionsumgebungen entwickelt.