Grüngasproduktion bekommt rechtlichen Rahmen

Grüngas-Ausbau schafft Versorgungssicherheit

Der Erdgasbedarf Österreichs lag in den letzten Jahren bei ca. 90 TWh/a (= ca. 8,5 bis neun Milliarden Kubikmeter pro Jahr). Die innerösterreichische Erdgasproduktion ist in den letzten Jahren auf zirka sechs TWh/a (= ca. 600 Millionen Kubikmeter) eingebrochen. Der Selbstversorgungsgrad erreicht somit bei Erdgas nur sieben Prozent des durchschnittlichen Jahresbedarfes.

Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger dazu: "Statt weitere 'Endlos-Diskussionen' über theoretische und realisierbare Potenziale für Erneuerbare Gase zu führen, müssten jetzt endlich praxistaugliche Rahmenbedingungen für die notwendigen Investitionen geschaffen werden. In der gegebenen geopolitischen Situation sind die Unsicherheiten für die Bereitstellung und Kosten für ca. 80 TWh/a fossiles Erdgas größer, als für den Aufbau der eigenen Produktionskapazitäten für 7,5 TWh/a Grüne Gase bis 2030".

In einer aktuellen Studie hat der EEÖ (Erneuerbare Energie Österreich) die hierzulande vorhandenen Potenziale an erneuerbaren Gasen erhoben. Alleine Biomethan könnte demnach mittelfristig bis zu 20 Prozent des aktuellen Erdgas-Verbrauchs ersetzen.

Vonseiten der Industriellenvereinigung sei für den langfristigen und kontinuierlichen Erhalt der Versorgungssicherheit jedenfalls die Vollendung des Energiebinnenmarktes und damit die Anerkennung von Herkunftsnachweisen innerhalb Europas notwendig, sowie ein frühzeitiger Aufbau von globalen Importpartnerschaften, um den Bedarf von klimaneutralen Gasen in Österreich langfristig zu decken.

Quotenmodell nicht zu Ende gedacht

Aus Sicht des Fachverbands Gas Wärme sei es schade, dass die Regierung beim Heben der Grün-Gas-Potenziale auf ein Quotenmodell mit einer Lieferantenverpflichtung setzt, anstatt auf ein kostengünstigeres Marktprämienmodell, wie es auch beim Ausbau von Ökostrom angewendet wird.

Bei dem nun vorgelegten Gesetzesentwurf sieht der Fachverband demnach noch Nachbesserungsbedarf. Die Versorgerquote müsste so gestaltet werden, dass das heimische Biogaspotenzial effektiv gehoben wird – ohne dabei gleichzeitig enorme Kostensteigerungen für Endkund*innen zu verursachen.

Aus Sicht des Fachverbands sei dabei auch ein ausgewogenes Verhältnis bei etwaigen Strafzahlungen relevant. So müssen Versorger bei Nicht-Erfüllen der vorgegebenen Quote eine Strafzahlung entrichten. Hier gelte es beim Festsetzen der Höhe dieser Zahlung mit Augenmaß vorzugehen. Einerseits sei klar, dass eine Strafzahlung einen Anreiz setzen müsse, die Quote in Zukunft mit Grünem Gas zu erfüllen, andererseits müsse jedoch berücksichtigt werden, dass die Höhe der Strafzahlung den künftigen Grün-Gas-Preis determiniere. Zu hohe Strafzahlungen würden von Biogasanlagenbetreibern als Benchmark herangezogen und preistreibend wirken.