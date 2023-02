Hansgrohe erweitert sein Produktsortiment

Mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten und Produktvarianten lassen sich künftig technisch und optisch perfekt aufeinander abgestimmte Badezimmerwünsche - sozusagen aus einem Guss - aus dieser Innovationsschmiede realisieren. "Damit kommen wir den Wünschen unserer Kunden nach, die ganzheitliche Baderlebnisse aus einer Hand verlangen", erklärt Hans Jürgen Kalmbach, Vorsitzender des Vorstands der Hansgrohe Group.

Die Premiummarke präsentiert im Rahmen der ISH auf rund 2.000 Quadratmetern ihre visionären Badkonzepte und bietet mit von Peter Ippolito gestalteten Traumbädern ein inspirierendes Messeerlebnis. Gleichzeitig setzt die Marke Hansgrohe ihre sanitärtechnische Innovationskraft mit einem Update der iBox universal fort. Die im Jahr 2001 eingeführte und bis heute millionenfach bewährte Unterputzinstallation wurde um technische Raffinessen erweitert und bleibt auch weiterhin das eine Grundset für jede Standard- und Thermostatlösung.

"Wir freuen uns, nach der pandemiebedingten Pause in 2021 dieses Jahr endlich wieder mit unserem innovationsgefüllten Messestand auf der ISH präsent zu sein. Es wird Zeit für den persönlichen Austausch, das haptische Erleben der Neuheiten unserer Marken Axor und Hansgrohe und für das Zelebrieren des Wandels. Mit wegweisenden Produktinnovationen und inspirierenden Inszenierungen werden wir unserem Ruf als ein Branchen-Treiber in Innovation, Design, Qualität und Nachhaltigkeit einmal mehr gerecht. Wir schaffen begeisternde Momente mit Wasser und schützen gleichzeitig das wertvolle Element. Zum Beispiel mit einer Konzeptstudie des nachhaltigsten Bads der Welt, das auf der ISH Premiere feiert", so Hans Jürgen Kalmbach.

Rethinking Bathroom Culture

Als ein Teil der vielseitigen Nachhaltigkeitsziele der Hansgrohe Group setzt das Unternehmen seine "grüne Vision" in einer Designstudie um: ein Bad mit einem um 90 Prozent reduzierten Wasser- und Energieverbrauch und damit auch 90 Prozent weniger CO 2 -Emissionen, die durch das Erhitzen des Wassers entstehen. "Unsere Vision, die ,Green Vision Beyond Water: Rethinking Bathroom Culture‘ wird mit dem Konzeptbad konkret", sagt Hans Jürgen Kalmbach. "Individuelle Elemente der Studie werden bereits jetzt in unseren Innovationen eingesetzt, andere werden wir weiterentwickeln und in unsere Technologien und Serienprodukte einfließen lassen. Wichtig ist uns, damit ein größeres Bewusstsein für unseren Umgang mit Wasser im gesamten Bad zu schaffen."

Eingebettet ist das Konzeptbad auf der ISH in eine Standinszenierung, die sich mehr denn je an nachhaltigen Aspekten orientiert. Für den Messeauftritt erarbeitete der Schwarzwälder Bad- und Küchenspezialist ein umweltbewusstes Konzept unter dem Motto "reduce – re-use – recycle": Ob beim Einsatz von natürlichen und wiederverwendbaren Materialien und Elementen, der Reduzierung der Baumasse oder dem Anmieten von Mobiliar und Beleuchtung, bei der Ausgestaltung der Präsentationsfläche spielt Nachhaltigkeit für die Hansgrohe Group eine elementare Rolle.