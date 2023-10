Neues Zentrum für Anlieferung und Warenbereitstellung

Die Anlieferung aller Rohstoffe, Waren und Zulieferteile für die drei Beverunger Werke wird zukünftig auf das neue Gebäude konzentriert. Um den Raum optimal zu nutzen, vergibt eine Software als Teil des Investitionsprojekts automatisch den idealen Abstellplatz. Bis zu 2.300 Paletten finden so beispielsweise ihre Lagerposition und stehen im direkten Zugriff. Per automatischer Etikettierung und Scan werden die Prozesse gelenkt und überwacht. Die Lieferbestände können in Echtzeit abgefragt, Nachbestellungen sofort ausgelöst und Ersatzteile kurzfristig versandt werden. Kürzere Wege, vereinfachte Abläufe und höhere Effizienz gehören zu den strategischen Zielen des Lagers, das sich in der Mitte des 95.000 m² großen Geländes befindet und sowohl die Logistik als auch die Bereitstellung aller Materialien zentralisiert.