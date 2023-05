Heizungsmarkt: Europa droht Bedeutungsverlust

Ende April war es tagelang die Breaking News in den Medien: Viessmanns plötzlicher Rollenwechsel vom expansiven Firmenkäufer zum übernommenen Unternehmen. Die Folgen waren neben der großen medialen Aufregung auch viele Spekulationen und Deutungen in sozialen Medien, was denn Viessmann zum Verkauf seines Geschäftsbereichs "Climate Solutions" an den US-Konzern Carrier bewogen haben mag.

Warum? Fakt ist, dass Viessmann selbst seit 2019 an die 36 Übernahmen getätigt hat, um sich für die Energiewende, Digitalisierung und Globalisierung zu rüsten und die Systemkompetenz auszubauen. Insofern überrascht es, dass Viessmann nach 106 Jahren den Geschäftsbereich Climate Solutions verkauft hat, und nicht selbst z.B. eine transatlantische Akquisition getätigt oder eine Allianz geschlossen hat.

Ein Kaufpreis von zwölf Milliarden, der den dreifachen Jahresumsatz überschreitet, stellt möglicherweise eine einmalige Gelegenheit dar. Inwiefern das für die Eigentümerfamilie ausschlaggebend war, oder ob es eher an der Demut vor der globalen Schlacht um Marktpositionen und den dazu erforderlichen Investitionen lag, kann und soll von außen nicht beurteilt werden.