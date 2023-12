Hochbau auf Talfahrt

Die Baukonjunktur in Österreich hat sich in den vergangenen zwei Jahren unverkennbar eingebremst. Angesichts der deutlichen Rückgänge insbesondere im Hochbau sieht sich die heimische Bauwirtschaft mit steigenden Herausforderungen konfrontiert. Die aktuelle Lage und die Prognosen für das kommende Jahr wurden Anfang Dezember im Rahmen des alljährlich von der Wirtschaftskammer Salzburg veranstalteten Baugipfels diskutiert.

Während Baugewerbe und Bauindustrie in den schwierigen Jahren der Pandemie zweifellos zu den stärksten Konjunkturmotoren der heimischen Wirtschaft zählten, sehen sich die Unternehmen nun mit den Folgen hoher Zinsen, hoher Inflation, hohen Baustoffpreisen, hohen Löhnen, hohen Energiepreise und, und, und konfrontiert. Gerade im Hochbau spitzt sich die Lage dramatisch zu.

Konjunkturspitze 2022

Seit 2018 ist das Bauvolumen mit zum Teil zweistelligen Zuwachsraten laufend gestiegen und erreichte 2022 im Bundesland Salzburg einen Rekordwert von über zwei Milliarden Euro. "Das zeigt, wie wichtig der Massivbau für die Wirtschaftsleistung und die regionale Arbeitsplatzsicherung in Salzburg ist", zeigt sich Karl Scheliessnig, Innungsgeschäftsführer Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Salzburg überzeugt.

Österreichweit hat im Rekordjahr 2022 das Bauvolumen über 27 Milliarden Euro betragen und ist im heurigen Jahr um rund acht Prozent gesunken. Für 2024 erwartet das Wirtschaftsforschungsinstitut einen weiteren Rückgang, wobei erneut insbesondere der Hochbau betroffen sein wird. Für das Bundesland Salzburg wird im kommenden Jahr im Hochbau ein weiteres Minus um rund fünf Prozent vorhergesagt. Zu den größten Auftraggebern zählen das Land, die Gemeinden und die gemeinnützigen Bauträger, wobei letztere den größten Anteil am Hochbauvolumen im Bundesland Salzburg haben. In der Sanierung erwarten die Experten derzeit noch ein leichte Plus, was den Verlust im Neubau aber nicht ersetzen werde können.

Einfamilienhaus-Markt eingebrochen

Im Bereich des Neubaus von Einfamilienhäusern ist heuer mit Auftragsrückgängen von bis zu 30 Prozent zu rechnen, bei einzelnen Unternehmen liege der Rückgang mit minus 80 bis 100 Prozent dramatisch über dem Durchschnitt. Branchenvertreter führen diesen Absturz in erster Linie auf die aktuell hohe Zinsbelastung, die KIM Verordnung und gestiegene Herstellungskosten zurück.