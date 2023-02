Hoffnungsträger Sozialer Wohnbau

Wie viele Projekte planen Sie als Salzburger Wohnbau 2023 umzusetzen?

Struber: Nachdem wir im vergangenen Jahr aufgrund der Preis­steigerungen auch ein paar Projekte verschieben mussten, planen wir heuer wieder 20 bis 25 Bauprojekte zu realisieren. Das ist in etwa so viel wie in den Jahren 2020 und 2021 zuvor – dazu zählt aber nicht nur Wohnbau, sondern auch kommunale Infrastukturbauten wie Kindergärten, Schulen und Altersheime.