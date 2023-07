Hotmobil und mobiheat fusionieren zur Enerent Austria

Bild oben: Thomas Brukner ist der strategische Kopf hinter der ENERENT Austria GmbH.

Seit dem 1. Juli 2023 ist der Standort St. Lorenz am malerischen Mondsee die Heimat von ENERENT Austria GmbH. Und es ist das Ergebnis einer bemerkenswerten Fusion zwischen zwei bekannten Akteuren in der mobilen Energiebranche: HOTMOBIL und mobiheat. Eine zusätzliche Serviceniederlassung will das Unternehmen in Neusiedl am See etablieren, was die Präsenz des neu gegründeten Unternehmens in der Alpenrepublik unterstreicht.

Nachdem Mainova AG, der Mutterkonzern von HOTMOBIL, die Mehrheitsanteile von mobiheat übernommen hatte, wurde bereits im vergangenen Jahr der Grundstein für diesen unternehmerischen Kraftakt gelegt. Beide Unternehmen sind seit Jahren feste Größen in der mobilen Energiebranche in Europa und haben sich jetzt unter dem Dach von ENERENT Austria zusammengeschlossen.