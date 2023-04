Hoval mit neuem technischen Projektleiter

Der gelernte Elektroinstallateur Walter Unterholzer ist seit 2005 bei Hoval beschäftigt. Als Werkmeister in Elektrotechnik und Inhaber des Kältescheins verfügt der 45-Jährige über ein breites technisches Know-how, das er in seiner bisherigen Tätigkeit als technischer Entwickler im Kundendienst, als Länderexperte für Wärmepumpen und in der Ausbildung neuer Teammitglieder unter Beweis gestellt hat.

In seiner neuen Position als technischer Projektleiter verantwortet Unterholzer ein Kundenprojekt von Beginn an und begleitet es durch alle Phasen – von der Konzeption über die Detailplanung bis hin zur Übergabe an den Kundendienst. Seine langjährigen Erfahrungen aus der bisherigen Tätigkeit decken sich mit dem Anforderungsprofil der neuen Aufgabe, was seine Entscheidung, die Position zu übernehmen, maßgeblich beeinflusst hat.

"Ich freue mich, dass wir mit Walter Unterholzer unser Verkaufsteam verstärken", sagt Christian Hofer, Geschäftsführer von Hoval in Österreich. "Für seine neue Position bringt er nicht nur ein breites Fachwissen, sondern auch den erforderlichen Blick für Kundenbedürfnisse und ihre Machbarkeit in der Umsetzung mit, was besonders bei großen und technisch komplexen Projekten ein entscheidender Erfolgsfaktor ist. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Herausforderung."

In seiner bisherigen Tätigkeit arbeitete Unterholzer eng mit der Qualitätssicherung und der Entwicklung am Stammsitz von Hoval in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, zusammen. Darüber hinaus war er an der Begleitung und Weiterentwicklung von Prototypen beteiligt, die schließlich zur Marktreife geführt haben.