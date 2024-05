Es ist in Österreich sehr mühsam geworden...

Was er sich sonst noch von der Politik wünscht:

Endlich wieder weniger Bürokratie. Es ist in Österreich sehr mühsam geworden, sämtlichen Regularien zu entsprechen. Das bremst die Wirtschaft immer stärker aus. Dabei geht es auch anders. Das erleben wir in der Schweiz, dort beitreiben wir mehrere Niederlassungen. Viel kürzere Wege und deutlich weniger Papierkram hilft uns sehr in diesem Gebiet erfolgreich zu sein.

Was er sich von der Digitalisierung verspricht und was ein Hotelzimmer mit einem Bagger zu tun hat:

Digitalisierung wird uns helfen, den Service für die Kunden zu verbessern und interne Abläufe zu optimieren. Wir konzentrieren uns hier derzeit vor allem auf zwei Bereiche: fahrerunterstützende Assistenzsysteme und interne Abläufe. Für die Baumaschinen-Vermietung haben wir die Online-Plattform Digando gegründet. Dort kann der Kunde mit wenigen Klicks die passende Baumaschine aussuchen und mieten. Der Anspruch, den wir dabei an unsere Prozesse stellen: Das Mieten eines Baggers muss einfacher und schneller gehen als das Buchen eines Hotelzimmers.

Warum Österreich bei der Digitalisierung gegenüber anderen Ländern einen Rückstand hat:

In Österreich funktioniert die manuelle Hilfestellung sehr gut. Was meine ich damit? Persönliche Kontakte sind in Österreich sehr wichtig. Man kennt sich und hilft einander. Viele Menschen greifen daher lieber zum Telefonhörer anstatt auf eine Website zu gehen. Dagegen ist an sich nichts einzuwenden. Aber es hemmt natürlich die Digitalisierung.

Und wo er die Lösung im Bereich der nachhaltigen Antriebe sieht:

Für mich ist der Elektroantrieb bei Baumaschinen nicht die perfekte Lösung. Er macht vielleicht im innerstädtischen Bereich bei Klein- und Mini-Baumaschinen Sinn. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass der Elektroantrieb die effizienteste und umweltfreundlichste Technologie für Baumaschinen ist. Das ist eher der Wasserstoffantrieb.