Nur ein neues Mascherl

Was er vom Konjunkturpaket der Regierung für den Bau hält: Das sind zum Großteil bestehende Maßnahmen zur CO2-Reduktion, denen man ein neues Mascherl gegeben hat. Aber aus meiner Sicht sind die Möglichkeiten der Regierung auch begrenzt. Was helfen würde: Eine Anpassung der sogenannten KIM-Verordnung. Ich verstehe die Kritik an der KIM-VO. Die Kreditvergabe durch die Banken sollten erleichtert werden.

Wie groß das Potential zur Steigerung der Produktivität am Bau ist: Hier sind 20 bis 30 Prozent ohne weiteres möglich. Um das zu realisieren, sind eine Reihe von Maßnahmen denkbar. Dazu zählt der verstärkte Einsatz von industrieller Vorfertigung und eine engere Zusammenarbeit der einzelnen Gewerke – Stichwort Lean Construction: Hier arbeiten die einzelnen Gewerke schon in der Planung eng zusammen. Dadurch steigt die Qualität und das Ausmaß der Mängel, die man im Nachhinein aufwendig nachbearbeiten muss, sinkt deutlich.

Welche Bedeutung der Einsatz von Digitalisierung und BIM-Modellen hierbei hat: Die Digitalisierung kann bei der Steigerung der Produktivität eine große Rolle spielen – BIM auch. Es ist auch ohne ein dreidimensionales Modell möglich, sauber zu planen. Aber mit einem BIM-Modell lassen sich die Fehler spürbar reduzieren.