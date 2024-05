Das österreichische Gen

Was sie leisten sollte und was sie leisten könnte:

Das Baupaket hat bislang auch noch keine Sicherheit gebracht. Hier wartet der Markt darauf, dass die offenen Details geklärt werden. Bis das nicht der Fall ist, warten viele Bauherren und Auftraggeber mit ihren Entscheidungen. Es gibt zudem einen weiteren Aspekt, den ich für sehr wichtig halte: Konjunktur ist immer auch Stimmung. Und die Stimmung in der gesamten Baubranche ist derzeit nicht gut. Es hat sich ein Pessimismus breit gemacht, den ich auf Dauer für ein Riesenproblem halte. Hier könnte die Politik mit gutem Beispiel vorangehen, indem sie Probleme sachlich diskutiert, pragmatisch nach Lösungen sucht und damit Zuversicht vermittelt.

Warum ihn das österreichische Gen zuversichtlich stimmt:

Ich treffe in meinem Geschäft immer wieder auf Menschen, die genau das machen: Die Situation sachlich analysieren und dann Entscheidungen treffen – mutig, mit Weitblick. Das ist für mich Teil des österreichischen Gens: Wenn es darauf ankommt, die Ärmel hochkrempeln und anpacken.

Zahlen, die ihn in seiner Zuversicht bestärken:

Die mittel- und langfristigen Perspektiven für die Bauwirtschaft sind gut. Die Entscheidungsträger haben erkannt, dass massive Investitionen in die Infrastruktur notwendig sind. Da gibt es viele gute Beispiele: Ich denke da an die Asfinag, die von 2022 bis 2027 sieben Milliarden Euro in den Ausbau des Straßennetzes investiert, die Austrian Power Grid, die innerhalb von zehn Jahren 3,5 Milliarden Euro in Strominfrastruktur stecken wird, oder die ÖBB, die bis 2029 die Bahnkapazitäten mit einem Budget von 21 Milliarden Euro ausbauen wird.