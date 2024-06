Apropos Energiewende: In Wien soll die Fernwärme maßgeblich dazu beitragen.

Ganz richtig und anders als bis noch vor ­kurzem werden Fernwärmeanschlüsse nicht mehr auf Bestellung, sondern, wenn man so will, auf Verdacht verlegt. Wien wurde dazu in vier Zonen aufgeteilt. Viele Fragen sind jetzt noch offen. Es gibt keine klare Preistransparenz, es wird auch rechtlich ein Problem. Wer zahlt, der Eigentümer oder der Mieter? Kann man je­manden zum Anschluss zwingen? Was ist mit jenen ­Gegenden, in die die Fernwärme nicht kommt? Die Fernwärme hat ihre Berechtigung, die Kehrseite ist aber, dass wir 150 Grad heißes Wasser kilometerweit durch die Gegend jagen.

Welche Alternativen sehen Sie?

Die Geothermie hat in Wien große Chancen, wir befinden uns in einer Thermenlandschaft. Geothermie ergibt Sinn. Und: Wien will zum Drehkreuz bei der Verteilung von Wasserstoff werden. Für die Wiener Energieversorgung wird Wasserstoff aber kein großes Thema werden, Wasserstoff braucht man für andere Anwendungen.

Noch einmal zurück zur Fernwärme, beziehungsweise den Gasausstieg in Wien. Geht dadurch nicht ein sehr wichtiges Geschäftsfeld für die Wiener Installateure verloren?

Der Geschäftszweig mit Gasgeräten wird zurückgehen, aber auch Fernwärmestationen brauchen eine fachgerechte Installation und Wartung. Sie sind nicht so serviceintensiv, ich bin aber überzeugt, dass sich ganz neue Betätigungsfelder auftun. Wir werden Änderungen erleben, aber trotzdem einen Installateur brauchen. Wasser zum Beispiel wird immer kostbarer werden, auch die Wärmepumpen brauchen Wartungen. Gas ist eine bequeme Geschichte, der Geschäftszweig wird aber bis 2040 nicht weg sein, das wird sich nicht ausgehen.

Geben Sie „grünem“ Gas in Wien eine Chance?

Biogas finde ich großartig! Wir haben vor kurzem ein Biogaskraftwerk in Moosbrunn besichtigt, ein toller Kreislauf. Schnittgut wird methanisiert, Energie gewonnen. Biogas müsste auch das Mascherl haben CO₂-neutral zu sein. Die Stilllegung des Gasnetzes in Wien ist in vielen Köpfen, es wird aber viele Jahre brauchen um das zu realisieren. Ist es wirklich gescheit? Das Stromnetz in Wien müsste verdoppelt werden, neue Trafostationen müssen gebaut werden. Eine Idee radikal mit Gewalt umzusetzen, führt nie zu vernünftigen Lösungen.