Die Bauwirtschaft befindet sich in einer Krise. Für 2024 wird ein weiterer Rückgang prognostiziert. Wie startet Prefa in dieses herausfordernde Jahr?

Leopold Pasquali: Ich gehe davon aus, dass sich die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und das konjunkturelle Umfeld im Jahr 2024 nicht nennenswert verändern werden. Es gibt jede Menge Vorschläge bzw. Impulse an die Politik, was verbessert werden könnte – ob das Umsatzsteuerbefreiungen sind, ob das die KIM-Verordnung ist, die Senkung des Zinsniveaus, diverse Förderungen etc. Es sind nur keine Signale spürbar, und ich gehe nicht davon aus, dass wir uns als Unternehmen darauf verlassen können. Insofern haben wir uns darauf vorbereitet, diese Herausforderungen völlig ohne Unterstützung bewältigen zu können.

Wenn es doch Unterstützung gibt, wäre allen in der Branche gut geholfen, vor allem auch dem Wohnbau und den privaten Bauherren. Aber scheinbar ist die Auftragslage immer noch nicht so schlecht ist, dass die politischen Akteure das Gefühl haben, eingreifen zu müssen. Die Lage wird meiner Meinung nach weiter angespannt bleiben, was soviel bedeutet, dass der Neubau, vor allem der private Wohnbau, weiter rückgängig sein wird und sich auf einem historisch sehr niedrigen Niveau bewegen wird. Das hat zur Folge, dass nicht nur wir, sondern alle anderen auch, stärker auf den Sanierungsmarkt drängen und versuchen, dort Fuß zu fassen – und das wird nicht allen gleich gut gelingen. Ich gehe allerdings davon aus, dass wir da ganz gut vorbereitet sind.

Prefa ist im Sanierungsbereich ja traditionell gut verankert mit seinen gewichtsmäßig leichten Produkten. Wie hoch ist der Anteil Sanierung zu Neubau?

Der Sanierungsanteil ist bei uns nicht einheitlich über alle Produktgruppen gleich zu verstehen. Besonders bei Dach und Fassade haben wir einen Anteil von über 90 Prozent, aber in anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Dachentwässerungsmarkt oder dem Spenglerhalbzeug, sind es nur 50 Prozent. Das bedeutet auch, dass wir in diesen Segmenten eine unterschiedliche Mengenentwicklung haben. Dann gibt es andere Spezialgebiete, die uns auch geholfen haben, unsere Rückgänge zu kompensieren, da gehört etwa der Hochwasserschutz dazu, der völlig unbenommen ist von der Konjunktur oder Krise. Dann kommt noch der Bereich Photovoltaik dazu, der stark wachsende Markt aus dem bunten Strauß an Produkten, die wir anbieten.

Viele in der Branche waren überfordert und stark verwundert, wie abrupt und wie intensiv der Abschwung kam. Wenn man sich die Situation genauer ansieht, hätte man sie absehen können: Aus der Post-Corona-Zeit haben nicht nur die Kunden, sondern auch die Kunden unserer Kunden Material angehäuft als gäbe es kein Morgen. Wir und die gesamte Branche haben an übervollen Lagern gelitten, mindestens bis zum Herbst 2023.

Wie hat Prefa auf diese Situation reagiert bzw. vorgebaut?

Wir haben schon Ende 2022 kommen gesehen, dass vieles von dem Material, das wir versendet haben, noch gar nicht verarbeitete werden konnte, weil es einen recht einfachen Faktor gibt – nämlich die verarbeitenden Hände, und die sind ja nicht mehr geworden. Insofern sind aus Mengensicht die Jahre 2022 und 2023 harmonisiert zu betrachten – und das gilt für alle in der Branche –, weil 2022 gar nicht so gut war, wie es oft dargestellt wird, dafür das Jahr 2023 gar nicht so schlecht, wie oft dargestellt, weil das viele Material ja erst einmal verarbeitet werden musste.

Diese Effekte sehe ich nicht für 2024, denn die Lager der Kunden sind weitestgehend aufgebraucht, sowohl der Händler als auch der verarbeitenden Handwerker. Jetzt gilt wieder das alte von der Hand in den Mund Prinzip, jeder kauft unmittelbar nach Bedarf.

Wir gehen auch, anders als viele Mitbewerber, ohne Preiserhöhungen ins Jahr 2024. Wir tun das ganz bewusst, weil wir vor allem auch private Bauherren in ihren Bauvorhaben unterstützen wollen. Denn auch "nur" eine Sanierung ist ja nicht isoliert zu betrachten, die Menschen denken zur gleichen Zeit über Dachsanierung, Fassadendämmung, Heizungstausch und Fenstertausch nach, und hier sprechen wir schnell über einige hunderttausend Euro. Und leider gibt es speziell in der Dachsanierung keine speziellen Förderungen, anders als im Heizungstausch oder in der thermischen Sanierung. Also haben wir in dem Fall auch als Industrieunternehmen eine Verantwortung, die wir wahrnehmen und versuchen, die Produkte für Bauherren attraktiver zu gestalten. Somit sind wir, glaube ich, für 2024 gut gerüstet, zumal uns die Verschiebung von Neubau zu Sanierung natürlich entgegenkommt.