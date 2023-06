KiWis Stiftung startet in Österreich

Dafür bietet die KiWis Stiftung eine breite Palette an Programmen und vergibt Stipendien an Studierende und Auszubildende, die nicht nur sehr gute Leistungen erbringen, sondern sich auch für das Gemeinwohl engagieren. Einmal pro Jahr vergibt die Stiftung außerdem den KiWis-Azubi-Preis für herausragende Leistungen. Die KiWis Stiftung hilft Familien mit Kindern, etwa mit der Finanzierung von U3-Kindergartenplätzen für Alleinerziehende und einem Nachhilfeprogramm. Für 2023 stehen neben Freizeitbetreuungsangeboten zudem ein Entdecker*innentag im Kindermuseum & Labyrinth Schloss Schönbrunn und ein "Grüner Tag 2023" im Haus des Meeres am Programm. "Die Wisag will als Familienunternehmen bei den ESG-Kriterien vor allem auch den Bereich Social leben und hier Initiativen setzen", so Willy Ruf, Geschäftsführer der Wisag Service Holding Austria. "Mit der KiWis-Stiftung unterstreichen wir, dass es wichtig ist, junge Menschen zu fördern, die sich aktiv in die Gesellschaft einbringen und Verantwortung übernehmen. Die Wisag möchte so Anreize schaffen, damit sich junge Menschen in ihrem Beruf engagieren und ihre Talente entfalten können. Jeder und jede kann etwas verändern und bewegen, wenn man bereit ist und das nötige Rüstzeug mit auf den Weg bekommt." (dd)

Informationen zum Programm inkl. einer Broschüre der KiWis Stiftung Österreich finden Sie unter www.kiwis-wisag.at.