Kommt Bonus für europäische PV-Komponenten?

Am 7. Juni 2024 kündigten Vizekanzler Werner Kogler, Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher einen "Made in Europe-Bonus" an. Dieser soll im Zuge der EAG-Investitionsförderung ab Herbst für europäische Komponenten bei PV-Anlagen ab 35 kWp zur Verfügung stehen.