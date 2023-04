Arbeitslosigkeit bleibt stabil

Wie schon bei früheren Prognosen sticht auch dieses Mal die Arbeitsmarktentwicklung positiv hervor. Trotz schwächerer Wirtschaftsleistung hat in Europa die Beschäftigungsdynamik nur wenig nachgelassen, wodurch die Arbeitslosigkeit niedrig blieb. Sowohl Wifo als auch IHS gehen davon aus, dass die Konjunkturschwäche auch weiterhin kaum Spuren am heimischen Arbeitsmarkt hinterlassen wird. Das Wifo erwartet in Österreich für 2023 eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 6,4 Prozent, für 2024 geht man von einem Rückgang auf 6,1 Prozent aus. Laut IHS-Prognose dürfte in beiden Jahren die Beschäftigung jeweils um rund ein Prozent zulegen und die Arbeitslosenquote auf rund 6,3 Prozent verharren.