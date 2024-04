Der Handwerkerbonus solls richten

Auch in das 2. Quartal 2024 gehen die Betriebe mehrheitlich mit Pessimismus. Nur 16 Prozent erwarten Steigerungen in Hinblick auf die Auftragslage und die Umsätze, 54 Prozent gehen von keinen Veränderungen aus. Und ein Drittel der Unternehmen rechnet sogar mit weiteren Rückgängen. Christina Enichlmair meint trotzdem, dass die „Talsohle überwunden sei. Der Pessimismus ist etwas zurückgegangen.“

Den Grund dafür sieht Renate Scheichelbauer-Schuster weniger in einem allgemeinen Konjunkturaufschwung als vielmehr im in Aussicht gestellten Wohnbaupaket und dem Handwerkerbonus Plus, von denen sie starke Impulse für Gewerbe und Handwerk erwartet. „Wir freuen uns sehr über den Handwerkerbonus, uns erwarten viele Aufträge. Das Gesetz wird noch im April beschlossen, alle Richtlinien sind daher bisher nicht bekannt. Es besteht aber schon jetzt die Möglichkeit, rückwirkend mit 1. März einzureichen“, erklärt Scheichelbauer-Schuster. Insgesamt liegen für die nächsten zwei Jahre 300 Millionen Euro im Fördertopf, die zur Sanierung und Schaffung von privatem Wohnbau bereitgestellt werden. Es werden pro Person, Wohneinheit und Kalenderjahr 20 Prozent der Arbeitskosten gefördert (bis zu einem Förderbetrag von maximal 2.000.- Euro). Die Arbeitszeit muss in der Schlussrechnung gesondert ausgewiesen sein und je Rechnung mindestens 500.- Euro betragen. Als Manko sieht die Spartenobfrau, dass nur digital eingereicht werden kann: „Wir wollen, dass diese Mittel ihre volle Wirkung entfalten können. Deshalb sollen auch nicht digital-affine Personen Anträge stellen können, etwa über lokale Einreichstellen.“