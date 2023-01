Mit nicht gerade rosigen Aussichten startet das heimische Gewerbe und Handwerk ins neue Jahr. "Die Erwartungshaltung ist pessimistischer als zu Zeiten der Finanzkrise 2008/09", erklärt Christina Enichlmair, Geschäftsführerin der KMU Forschung Austria, im Rahmen einer Pressekonferenz der WKÖ-Bundessparte Gewerbe und Handwerk. "Nach recht positiven Zahlen in den ersten drei Quartalen ging der Auftragsbestand im Q4 deutlich nach unten. Die Nachlaufeffekte schwächen spürbar ab", analysiert die Expertin die Lage.

Vor allem das Baugewerbe musste mit -12,1 Prozent einen herben Rückschlag einstecken. Überdurchschnittliche Steigerungen zeigten sich in dem Zeitraum noch in den Bau nachgelagerten Branchen wie Bauinstallation und Ausbaugewerbe. "Hier herrscht derzeit noch ein hoher Auftragsbestand, der gerade abgearbeitet wird", so Enichlmair.