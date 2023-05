Kooperation für CO2-reduzierte Fassaden

Investitionen in Urban Mining und Kreislaufwirtschaft

Hydro Building Systems und Saint-Gobain Glass investieren getrennt voneinander europaweit in die Entwicklung von Urban Mining-Partnerschaften. Zudem engagieren sich beide Unternehmen stark für das Sammeln und Recyceln von Aluminium-Altschrott bzw. Altglas und fördern so eine wertschöpfende Kreislaufwirtschaft.

Bruno Mauvernay, Direktor des Geschäftsbereichs Glasfassaden bei Saint-Gobain, erklärt: "Durch die Kombination unserer Innovationen Oraé und Hydro Circal 75R sind wir nun in der Lage, zukunftsgerechte Fassaden zu entwickeln, die im Vergleich zu einer Standardfassade rund 50 % weniger gebundenes CO 2 enthalten. So können wir sowohl Bauherren wie auch Architekten in unser Engagement für CO 2 -Neutralität einbeziehen."

Henri Gomez, Vice President bei Hydro Building Systems, sagt: "Vor zehn Jahren haben wir mit Hydro Circal 75R unseren Weg zur Dekarbonisierung von Gebäuden begonnen und sind jetzt mit Hydro Circal L 100R weiterhin Vorreiter. Durch unsere Partnerschaft mit Saint-Gobain Glass gehen wir weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus."

Beide Unternehmen planen langfristige Partnerschaften mit weiteren Stakeholdern aufzubauen, ihre Forschung zur Entwicklung immer nachhaltigerer Produkte zu vertiefen – jenseits der gesetzlichen Vorgaben.

(bt)

Nähere Informationen: saint-gobain-glass.de, wicona.de