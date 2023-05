Schwachstelle Management

Zu den häufigsten Schnitzern im Management zählen nach wie vor Planungsschwächen und fehlerhaftes Controlling (8,2 %). Aber auch eine schlechte Kostenstruktur aufgrund von Mängel innerhalb der Organisation (8,1 %) sowie Absatzschwächen in den Bereichen Werbung und Vertrieb (6,8 %) waren wesentliche Gründe, warum es Unternehmen in Österreich wirtschaftlich nicht geschafft haben.

„Klassische Managementaufgaben, die zur Basisarbeit eines gut funktionierenden Unternehmens zählen, sind weiterhin der Hauptgrund, warum Betriebe in Österreich in die Insolvenz schlittern. Obwohl es in den vergangenen Jahren eine mehrjährige Corona-Krise und aktuell stark steigende Preise zu verkraften gibt“, so Karl-Heinz Götze, Leiter KSV1870 Insolvenz. Ein Sonderfall im negativen Sinne ist Wien: Hier machen „Operative Ursachen“ sogar 36 Prozent aller Firmenpleiten aus. Das ist der absolute Höchstwert in Österreich.