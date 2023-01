50 Millionen in Nachhaltigkeit investiert

In Österreich wurden im letzten Jahr 50 Millionen Euro in die Bereiche Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft investiert, unter anderem in eine neue vertikale Rohmühle in Mannersdorf. Um die Kreislaufwirtschaft stärker voranzutreiben, ist an diesem Standort außerdem ein Baurestmassen-­Recyclingcenter in ­Planung. Aktuell beträgt die Recycling­quote bei Holcim Österreich rund 50 Prozent. "Das ist durchaus herzeigbar. Das Ziel muss allerdings eine Quote von 100 ­Prozent sein", so Kren. Im Holcim-­Konzern wurden in ­Altkirch, ­Frankreich, bereits Testballons mit Klinker mit 100 Prozent Recyclingmaterial gestartet. ­"Ähnliche ­Versuche werden wir vor unserer jähr­lichen Ofen-Reparaturphase auch in Österreich probieren", so Kren.