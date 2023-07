Johanna Strunz nahm den Preis in München mit großer Freude und Dankbarkeit entgegen: "Gerade weil der Verband für ähnliche Werte einsteht wie unser Familienunternehmen und so viele beeindruckende Unternehmen hinter sich vereint, ist diese Auszeichnung eine besonders große Ehre für uns." Johanna Strunz selbst engagierte sich jahrelang als stellvertretende Bundesvorsitzende der jungen Unternehmer. "Diese Anerkennung bestätigt uns in unserem Bestreben, stets ein hohes Maß an Verantwortung für unser Unternehmen und alle an der Wertschöpfung Beteiligten sowie Umwelt und Gesellschaft zu leben", so die Unternehmerin.

(bt)