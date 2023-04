Ende März waren beim AMS 14.141 offene Stellen in klimarelevanten Berufen registriert. Auch deshalb erfolgt die Überleitung der bautechnischen Assistenz in einen Regellehrberuf. Darüber hinaus enthält das Lehrberufspaket neue Berufsbilder für die Lehrberufe Abwassertechnik und Kunststofftechnologie. "Es ist wichtig, dass wir die Lehre laufend attraktivieren. Es gibt viele Ausbildungsversuche, die in der Praxis auf großes Interesse der Auszubildenden und der Betriebe stoßen, daher werden diese zu Regelberufen überführt", so Kocher. (dd)

Weitere Informationen: https://www.bmaw.gv.at