Leva Fensterpreis 2024

Zum dritten Mal verliehen Branchenradar Marktanalyse und Alukönigstahl 2024 den österreichischen Fensterpreis "Leva" an die umsatzseitig erfolgreichsten Unternehmen des Vorjahres in drei Kategorien.

Bundessieger

Zum Bundessieger wurde der steirische Holzfenstererzeuger Kapo gekürt. Geschäftsführer und Mehrheitseigentümer Stefan Polzhofer war völlig überrascht. In der Laudatio erinnerte Gerhard Spitzbart, Bundesinnungsmeister der Tischler und Holzgestalter, an die nahezu hundertjährige Firmengeschichte von Kapo, "dessen DNA der Werkstoff Holz ist".

Regionalpreis

Der Regionalpreis wurde heuer für die Entwicklung der Fenstererzeuger in Tirol vergeben, dem einzigen Bundesland, in dem der Umsatz mit Fenstern auch im Vorjahr noch moderat wuchs. Die Trophäe wurde an Johann Brandstetter, Geschäftsführer bei Internorm, überreicht. In der Laudatio würdigte Anton Rieder, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Tirol, die heimische Fensterindustrie als kompetenten Partner der Bauwirtschaft.

Kategorie Aluminiumfenster

In der Kategorie "Aluminiumfenster" setzte sich das zweite Jahr in Folge die Porr-Tochter Alusommer in einem immer größer werdenden Mitbewerberfeld durch. Die Auszeichnung wurde von Produktionsleiter Reinhard Neidert entgegengenommen. Die wertschätzende Laudatio hielt Günther Sturm von Alukönigstahl, in der er die bewegte Geschichte des Unternehmens und den großen Erfolg ansprach.

(bt)