Die Unternehmensgruppe Leyrer + Graf übernimmt 100 Prozent der Geschäftsanteile des Vermessungsbüros Netz + Plan. Eingebettet in die Unternehmensgruppe wird Netz + Plan mit rund 40 Mitarbeiter*innen weiterhin unter dem bestehenden Firmennamen am Markt agieren. Das Vermessungsbüro hat sich auf Komplett­lösungen im Bereich der Vermessungstechnik spezialisiert und hat ein breites Portfolio, von Geländemodellen über digitale Objektdokumentation bis hin zu Fassaden­darstellungen. Ein Kompetenzzentrum hat sich auf Laserscanning fokussiert. Neben dem Hauptsitz in Linz gibt es noch Büro­standorte in Wien und Graz.

"Durch die Übernahme von Netz + Plan erweitern wir unsere Wertschöpfungskette und unser Know-how in der Vermessungstechnologie, in der BIM-Doku, in der Drohnentechnik sowie der Laservermessung. Wir ­schaffen damit im Unternehmen Synergien und optimieren unsere Bauabläufe", freut sich Stefan Graf, CEO von Leyrer + Graf.