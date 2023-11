Lisec eröffnet neues Engineering Center

Die Bauarbeiten wurden im April 2022 gestartet. "Eine Erweiterung der Büroarbeitsplätze in Seitenstetten war nach der Zusammenlegung der Standorte Hausmening und Seitenstetten absolut notwendig", begründet Lisec CFO Oliver Pichler den Neubau. Insgesamt wurde mehr als 7 Mio. Euro in das Bauprojekt investiert.

Bei der Gestaltung wurden aktuelle Trends in der Arbeitswelt wie Collaboration Spaces oder Shared Desk miteinbezogen. Projektleiter und Head of Industrial Engineering/Facility Management Friedrich Schrenk freut sich: "Wir haben das Engineering Center trotz schnellem Baustart und vielen laufenden Änderungen erfolgreich umgesetzt. Wir sind stolz auf das Ergebnis und freuen uns über das Wachstum am Standort Seitenstetten. Wir blicken optimistisch in die Zukunft."