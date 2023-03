Lizz Görgl ist neue Aquaclean-Markenbotschafterin

"Als erklärter Fan und langjährige Nutzerin weiß ich, wovon ich spreche, und trage sehr gerne dazu bei, diese innovative Form der Intimhygiene mit Geberit AquaClean noch bekannter zu machen", sagt Lizz Görgl.

Auch wenn es gefrorenes Wasser war, in Form von Schnee, das Lizz Görgl zu ihren größten sportlichen Erfolgen trug – die Leidenschaft für "das Element des Lebens" trägt sie immer schon in sich. Wesentlich für den Erfolg im Spitzensport sind aber natürlich auch Entspannung und Wellness. Für beides spielt Wasser eine wichtige Rolle. "Ich liebe es beispielsweise in die Sauna zu gehen", erzählt sie, "Danach fühle ich mich wie neu geboren. Vor allem, wenn ich nach einem Saunagang kalt dusche." Die Duschfunktion schätzt sie auch am AquaClean – da aber bitte in angenehmer Körpertemperatur: "Ich finde die Reinigung sehr angenehm und schlicht weg erfrischend" und fügt hinzu: "Außerdem benötigt man weniger Ressourcen, was ich wiederum der Umwelt zuliebe gut finde."

Die vielfältigen Vorteile der sanften Reinigung mit Wasser sowie das einmalige Frischegefühl nach jedem Toilettengang sind die zentralen Botschaften der österreichweiten Print- und Onlinekampagne, deren neues Testimonial Görgl ist. Nicht nur beim Produkt, sondern auch zwischenmenschlich ist man beiderseits begeistert von der Zusammenarbeit: "Lizz Görgl ist eine Powerfrau, die nach ihrer erfolgreichen Karriere als Skifahrerin nun ihren Traum vom Singen verwirklicht. Sie ist mit ihrer Zielstrebigkeit ein Vorbild für viele. Wir freuen uns sehr, sie als Markenbotschafterin gewonnen zu haben." freut sich Guido Salentinig, Geschäftsführer der Geberit Vertriebsgesellschaft.