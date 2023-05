Marktübersicht Flächenheizungssysteme

Wachsender Sanierungsmarkt für Flächenheizungen

Im Neubau ist die Fußbodenheizung mittlerweile bekanntlich Standard. Dessen Planung, Dimensionierung und Einbau gehören heute zu den klassischen Basisaufgaben von Heizungsinstallateur*innen. In den letzten Jahren ist sie aber auch in der Sanierung immer stärker nachgefragt. Selbst wenn eine Kernsanierung, also ein Komplettaustausch des Bodens, nicht umsetzbar ist, lässt sich eine Fußbodenheizung in der Regel mit den am Markt verfügbaren Systemen realisieren. Kern und Mark ist in diesem Zusammenhang die verfügbare Aufbauhöhe. Das heißt: Wird der Bodenbelag inklusive Estrich nicht komplett getauscht, ist die verfügbare Höhe oft zu gering für herkömmliche Systeme. Daher gibt es für die Nachrüstung spezielle Sanierungslösungen mit geringer Aufbauhöhe. Der Unterboden muss in diesem Fall nicht abgetragen werden. Die Verlegung ist allerdings zumeist etwas aufwendiger und daher teurer, da die kleiner dimensionierten Rohre auch ein Mehr an Regelkreisen benötigen. Um die Flexibilität zu erhöhen, enthält die Verguss- beziehungsweise Ausgleichsmasse einen gewissen Kunststoffanteil - auch diese liegt bei den Kosten höher als ein normaler Estrich, aber dafür wird sie in einer geringeren Menge benötigt.

Zusätzlich zu einem energieeffizienten Arbeiten der Anlage ist die Schnelligkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in der Verlegung ein entscheidendes Auswahlkriterium. Dieses betrifft weniger die Endkonsument*innen als den Installateur. Für eine rasche und flexible Verlegung bieten die Produzenten unterschiedliche Lösungen an: Tackerplatten mit aufgebrachten Verlegerastern, Platten mit Haltenoppen, Klebe-, Steck-oder Klettsysteme helfen ebenso wie Trockenbauelemente mit vorgegebenen Abständen bei einer Montage nach Maß. Weitere Komponenten, die die Installation vereinfachen, sind spezielle Heizkreisverteiler mit Steckverbindungen oder drahtlose Funkregelungen. So legen viele Hersteller ihr Hauptaugenmerk auch auf die Weiterentwicklung ihrer Systemlösungen.