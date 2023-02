Nur etwa 20 KMU nehmen teil

Seinem Namen entsprechend ist die Erhebung sehr industrielastig. Jährlich nehmen mehr als 100 österreichische Industriebetriebe am MiA-IndustriePanel teil. In den letzten Jahren waren über 60 Prozent der Mitarbeiter*innen der an Befragung teilnehmenden Unternehmen direkt in der Produktion oder in produktionsnahen Bereichen tätig. Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter*innen der 2022 befragten Unternehmen lag in Österreich bei 2.437. Der Anteil der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) am MiA-IndustriePanel lag in diesem Jahr bei 21 Prozent.