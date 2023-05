Für dieses Ziel wird an den verschiedensten Standorten geforscht und an Schrauben gedreht. Wie ist der aktuelle Stand dieser Projekte?

Gutovic: Jeder einzelne unserer Standorte hat die Vorgabe, Potenziale auszuloten und zu nutzen. Mit diesen kleinen bis mittleren Adjustierungen werden wir zusammengenommen bis zu 50 Prozent CO₂ einsparen. Der Rest muss durch Carbon-Capture ­passieren. Aktuell glaube ich, dass ab 2030 ein enormes Momentum die Entwicklung tragen wird. Gleichzeitig helfen natürlich auch die Förderungen der EU unseren Forschungsprojekten. Auch den ­finanziellen Aspekt darf man nicht vergessen: 2023 wird die Zementindustrie der EU 100 Milliarden Euro an CO₂-Kompensation zahlen. Das ist eine signifikante Summe, die aber auch wieder in die Forschung zurück­fließen wird. Die EU kann schlecht sagen, dass sie die Zementproduktion in Europa stoppen will. Schließlich ist das einer der Sektoren, in dem wir noch unabhängig sind.