Nachhaltige Rematerialisierung

Mit seinem System "ReCrafted" will der Iserlohner Armaturenhersteller gute Argumente für ein grünes Gewissen beim Armaturenkauf bieten. Denn ab sofort können Design-Aficionados mit ausgeprägt ökologischem Bewusstsein im ReCrafted-Webshop wiederaufbereitete Dornbracht-Armaturen kaufen. Sie erhalten derart Produkte, die ebenso wie die ursprüngliche Materialisierungsform der Armatur in Handarbeit und mit kompromissloser Präzision neu aufbereitet und veredelt wurden. Der große Unterschied liege jedoch im reduzierten CO 2 -Fußabdruck. Dieser sei, Berechnungen des TÜV Rheinland zufolge, im Vergleich zu einem Neuprodukt um rund 40 Prozent geringer.