Neue Chefetage bei Bosch Power Tools

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Thomas Donato und Katharina Hartl ausgewiesene Experten mit einem breiten Erfahrungshintergrund als neue Mitglieder des Bereichsvorstands von Bosch Power Tools gewinnen konnten“, so Christian Fischer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Robert Bosch Power Tools GmbH und stellvertretender Vorsitzen-der der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH. „Gleichzeitig möchte ich mich bei Henk Becker und Stephan Hölzl für ihr großes Engagement und ihren herausragenden Einsatz – insbesondere auch in der Corona-Zeit – herzlich bedanken und wünsche ihnen für ihre neuen Aufgaben in der Bosch-Gruppe weiterhin viel Erfolg.“