Neue Marketing-Spitze bei Velux

Die neue Marketingleiterin Aliëtte van der Wal-van Dijk verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in nationalen und internationalen Führungspositionen, insbesondere im Bereich Marketing und Markenführung. Ab Dezember 2023 übernimmt sie die Spitze des globalen Velux-Marketings. "Ich freue mich darauf, Teil der Velux Gruppe zu sein. Die Werte des Unternehmens und das Ziel, einen positiven Beitrag zur Gesundheit der Menschen und zur Umwelt zu leisten, begeistern mich sehr. Velux ist eine unglaublich starke und positive Marke, und ich freue mich darauf, den Markenwert und das Geschäft in Zukunft noch weiter auszubauen und zu stärken", sagt Aliëtte van der Wal-van Dijk.

Aliëtte van der Wal-van Dijk ist 50 Jahre alt und lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in den Niederlanden. Dort wird sie auch weiterhin wohnen und regelmäßig Hørsholm, den Hauptsitz der Gruppe nahe Kopenhagen, und andere Velux Standorte besuchen.

(bt)