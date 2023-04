Neuer Abex-Abholexpressmarkt in Gralla

Top-moderner Standort

Ein Abex in Graz zeigt sich zudem in modernem Gewand an einem neuen Standort: Von der Plabutscherstraße in die Smart City übersiedelt, glänzt dieser Standort mit Top-Ausstattung und ansprechendem Ambiente. Die Eröffnungsfeier bot reichlich Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zum Netzwerken. "Ich freue mich sehr, dass so viele Installateurpartner*innen unserer Einladung gefolgt sind und abseits der Arbeitsroutine Zeit mit uns verbringen“, sagt Nikola Stopic, Leiter des Abex in der Smart City.