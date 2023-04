Neuer Vertriebsleiter bei Lux-top

Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Hoesch Stahl AG (heute ThyssenKrupp AG) war Boris Breitenbach von 2000 bis 2022 unter anderem bei drei etablierten Herstellern von Absturzsicherungen auf dem deutschen und europäischen Markt tätig. Im Lauf seines Werdegangs konnte er ein großes Netzwerk an Kontakten aufbauen und viel Know-how auf dem Gebiet der Absturzsicherungssysteme erlangen.

Kürzlich trat Boris Breitenbach die Nachfolge von Uwe Steinmetz als Vertriebsleiter bei Lux-top an. Uwe Steinmetz verabschiedet sich in den Ruhestand, bleibt dem Unternehmen aber weiterhin im Bereich Schulungswesen mit seinem Know-how erhalten.

Boris Breitenbach verantwortet bei Lux-top nun den Gesamtvertrieb auf dem deutschen und europäischen Markt. "Wir freuen uns sehr, einen so versierten und erfahrenen Mitarbeiter wie Boris Breitenbach für uns gewonnen zu haben", erklärt Christian Steinmetz, Geschäftsführer bei LUX-top.

(bt)