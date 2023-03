Von 1992 bis zum Jahr 2007 leistete die erste "Bavelloni Alpa 101-S" treue Dienste. Auch der jetzige CNC-Techniker bei Glas Wiesbauer, Christoph Pastleitner, wurde auf dieser Anlage ausgebildet. Die nächste Anlage war eine "Alpa 323-4 N", wo bereits Gläser mit einer Größe bis 3.200 x 2.000 mm bearbeiten werden konnten. Da diese Anlage auch im Zwei-Schichtbetrieb voll ausgelastet war, investierte man bei Glas Wiesbauer in Mauthausen (OÖ) im Jahr 2014 in eine zusätzliche, kleinere "Alpa 250-4". "Rund 150 verschiedene Werkzeuge ermöglichen es uns, fast alle Wünsche unserer Kundinnen und Kunden zu erfüllen", sagt Geschäftsführer Gerald Wiesbauer-Pfleger.

Nun wurde die "Alpa 323-4 N" gegen die vierte Generation, eine nagelneue "NRG 410“ ersetzt. "Damit sind wir in der Lage, Scheiben mit einer maximalen Abmessung von 4.200 x 2.300 mm zu bearbeiten", so Firmenchef Gerald Wiesbauer-Pfleger. Bavelloni und die Wiesbauers sind offenbar ein gutes Team – zur Freude der Kund*innen.

(bt)