Neustrukturierung bei Zambelli

Sich ständig ändernde Marktanforderungen stellen international agierende Unternehmen wie die Unternehmensgruppe Zambelli vor immer neue Herausforderungen. Mit der Weiterentwicklung der Produktportfolios ändern sich auch die Ansprüche an Produktionsprozesse und Fertigungstechnologien. Um auf diese Herausforderungen schnell und flexibel reagieren zu können, hat sich die Unternehmensgruppe nun neu strukturiert.

Neben den Geschäftsbereichen Gebäudehülle, Dachentwässerung, industrielle Metallbearbeitung und Regalsysteme wurden die Einheiten Caravaning und Heiztechnik nach vielen Jahren des Wachstums innerhalb der industriellen Metallbearbeitung abgespalten und als eigenständige Geschäftsbereiche gegründet.

Im Zuge der Veränderungen hat Zambelli seine Corporate Identity neu definiert, die Webseite einem Relaunch unterzogen und ein einheitliches Logo für alle sechs Geschäftsbereiche geschaffen. Auf der neuen Online-Präsenz zambelli.com erhält jede der sechs Sparten Raum, seine Produkt- und Technikinformationen sowie Serviceleistungen zu präsentieren.

Das Traditionsunternehmen bleibt auch 2023 fest in der Hand der Familie Zambelli Sopalù. Alle Anteile und die Verantwortung liegen jetzt bei Marietta Zambelli Sopalù, Tochter des Gründers Franz Zambelli Sopalù, sowie ihren Kindern Florentina und Constantin. Operativ wird das Unternehmen in der Zambelli Holding von Andreas von Langsdorff und Josef Miggisch geleitet. Zambelli beschäftigt 1.200 Mitarbeiter*innen an sieben Standorten in vier europäischen Ländern.

(bt)