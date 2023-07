Panasonic intensiviert Produktion in Europa

Bild oben: Da ist sie, die erste Wärmepumpe, die in Pilsen vom Band rollt. Panasonic will die Aquarea L-Serie vollständig in Europa produzieren.

In Pilsen gibt es nicht nur gutes Bier, hier wurde kürzlich auch ein neues Kapitel für eine grünere Zukunft aufgeschlagen: Panasonic will seine Produktion von Wärmepumpen in Europa erweitern. So weit, so gut. Die Botschaft dahinter ist klar: Fortschritt geschieht vor Ort. Mit der Entscheidung, seine Aquarea L-Serie, eine Generation von Luft/Wasser-Wärmepumpen, die das natürliche Kältemittel R290 verwenden, vollständig in Tschechien zu produzieren, setzt Panasonic ein starkes Signal. Das Unternehmen, das seine grünen Ziele unter dem Namen "Panasonic Green Impact" zusammenfasst, trägt damit zur Reduzierung seines CO 2 -Fußabdrucks bei.