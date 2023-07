Partnerschaft für Smart-Glas-Lösungen

Intelligente Verglasungen für Fassaden der Zukunft

"Insbesondere im Bereich Architekturfassaden führt in Zukunft kein Weg an intelligenten Verglasungen vorbei, die ihren Lichttransmissionsgrad in Echtzeit an die Licht- und Wetterbedingungen anpassen können. Aber auch für energieeffiziente Passivhäuser sowie Niedrig- und Nullenergiegebäude im Wohnbereich ist Halio eine elegante und komfortable Lösung", so Robert Jagger.

Das cloudbasierte System kommt komplett mit Hardwarekomponenten und Software für die Steuerung von Halio und hat eine 180° High Tech Sky-Kamera mit Tageslichtsensor integriert. Mit einem Farbwiedergabeindex von 97 Prozent bei Zweifach-Einheiten sind die Verglasungen komplett farbneutral und im klaren Zustand von herkömmlichen Low-E-Gläsern nicht zu unterscheiden. Übergänge durch elegante, kühle Grautöne dauern in der Regel weniger als 30 Sekunden.

