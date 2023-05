Poppe*Prehal Architekten eröffnen Büro in Wien

Die Expansion erfolgt aufgrund der Erschließung neuer Projekte und der Erweiterung des Mitarbeiter*innenteams. Trotz der neuen Niederlassung bleibt der Firmenhauptsitz in Steyr bestehen. "Wir hatten den Wiener Markt schon länger im Auge. Neben zahlreichen spannenden Projekten war vor allem der Pool hochqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausschlaggebend für die Eröffnung eines Büros in Wien", so Helmut Poppe und Andres Prehal. Obwohl das Home-Office viele Möglichkeiten bietet, ist persönliche Kommunikation und direkter Kontakt erfahrungsgemäß von essentieller Bedeutung für die Qualität der Zusammenarbeit. Das Wohlergehen der Mitarbeiter*innen ist ihnen ein zentrales Anliegen, durch die optionale Vier-Tage-Woche wird dem Team bereits eine hohe zeitliche Flexibilität ermöglicht. Derzeit werden zwei neue Mitarbeiterinnen in Steyr eingeschult, die mit Rückendeckung des restlichen Teams das Büro in der Parkgasse 10/8 in 1030 Wien aufbauen werden. Bis Jahresende wird das Team in Wien auf fünf Mitarbeiter*innen erweitert. (dd)

www.poppeprehal.at