Porr: Starke vorläufige Zahlen 2022

Optimistischer Ausblick 2023

"Für die Porr war 2022 ein sehr positives Jahr“, sagt CEO Karl-Heinz Strauss. "Wir haben uns in allen wesentlichen Bereichen verbessern können – und das in einem stark durchwachsenen, wirtschaftlichen Umfeld mit steigenden Inflationszahlen.“ Als Bauunternehmen mit Stärke in der Infrastruktur profitiert die Porr von einer anhaltend hohen Nachfrage in diesem Bereich.

Auf Basis der aktuellen Rahmenbedingungen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023 eine Produktionsleistung, zumindest auf dem Niveau des Vorjahres und eine weitere Steigerung des Ergebnisses. Die Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs orientiert sich an den aktuellen Zielen in den einzelnen Bereichen sowie an den Chancen und Risiken, die sich in den jeweiligen Märkten ergeben.

Die Porr veröffentlicht die finalen Zahlen sowie einen erstmalig kombinierten Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht am 30. März 2023.