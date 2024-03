Rekordjahr für erneuerbare Energie in NÖ

Die eNu kürte all jene Gemeinden, die niederösterreichweit den größten Zuwachs an PV-Leistung pro Einwohner*in in einem Jahr verzeichnen konnten. 2023 wurden über 52.000 neue Photovoltaik-Anlagen installiert, damit waren mit Ende des Jahres insgesamt 125.000 Photovoltaik-Anlagen in Betrieb. Im Vorjahr wurden somit so viele Photovoltaik-Anlagen errichtet, wie in den letzten sechs Jahren zusammen.

"Wieder einmal zeigt sich, dass wir auf dem richtigen Weg sind", meint Jürgen Bauer, Marketing-Koordinator von Prefa Österreich, mit Stolz. "Die Prefa-Solardachplatte ist das richtige Produkt zur richtigen Zeit. Hochwertige Photovoltaik-Elemente sind direkt in der Dachplatte integriert und machen das Dach zu einem eleganten, kleinen Kraftwerk, das eigenen Strom produziert. Umweltfreundlich und nachhaltig." Dass es erst der Beginn einer grünen Zukunft ist, zeigt laut Bauer auch das rege Interesse auf den Messen und die positiven Auswirkungen auf die zahlreichen Kommunikationsmaßnahmen von Prefa.

